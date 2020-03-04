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Sahte içki operasyonunda iki kişi yakalandı - İZMİR



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Polis ekiplerinin depoda arama yapması

İzmir'de sahte içki operasyonunda iki kişi yakalandıİZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde sahte içki üretildiği iddia edilen depoya yapılan operasyonda iki kişi gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Altındağ semtinde bir depoda sahte içki üretildiği yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı.Operasyonda 80 litre kaçak içki, kaçak içki üretiminde kullanılacağı değerlendirilen 530 litre sahte etil alkol, çok sayıda plastik şişe ele geçirildi.Depoda bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.