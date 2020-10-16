Sahte içki sattığı iddia edilen şüpheli yakalandı - İSTANBUL

.Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 19 Mayıs Mahallesi'nde bir kişinin sahte içkiyi pet şişelerde sattığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda şüpheli S. D. yakalandı.Adreste yapılan aramalarda 2 damacana halinde 19 litre sahte içki, 32 boş su şişesi, 1 ölçü şırıngası ve damıtmada kullanılan plastik boru ele geçirildi."Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" kapsamında hakkında adli işlem başlatılan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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