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        Haberler Gündem Güncel Sahte içki soruşturmasında 34 tutuklama | Son dakika haberleri

        Sahte içki soruşturmasında 34 tutuklama

        Ankara ve İstanbul'da yürütülen sahte içki soruşturmaları kapsamında 34 şüpheli tutuklanırken, 44 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 00:31 Güncelleme: 10.02.2025 - 00:31
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        Sahte içki soruşturmasında 34 tutuklama
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        Son dönemde Ankara'da 33, İstanbul'da da 71 kişinin sahte içkiden hayatını kaybetmesi üzerine, Ankara ve İstanbul Cumhuriyet başsavcılıklarınca soruşturma başlatıldı.

        Bu kapsamda yürütülen soruşturmalarda, Ankara'da ve İstanbul'da 17'şer kişi olmak üzere toplamda 34 şüpheli tutuklanırken, Ankara'da 34, İstanbul'da 10 şüpheli olmak üzere toplam 44 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

        Ayrıca, sahte içki nedeniyle Ankara'da 20, İstanbul'da 49 kişinin yoğun bakımda tedavisi devam ederken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 85 soruşturma dosyası üzerinde şüphelilerin tespitine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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