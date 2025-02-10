Sahte içki soruşturmasında 34 tutuklama

Son dönemde Ankara'da 33, İstanbul'da da 71 kişinin sahte içkiden hayatını kaybetmesi üzerine, Ankara ve İstanbul Cumhuriyet başsavcılıklarınca soruşturma başlatıldı.

Bu kapsamda yürütülen soruşturmalarda, Ankara'da ve İstanbul'da 17'şer kişi olmak üzere toplamda 34 şüpheli tutuklanırken, Ankara'da 34, İstanbul'da 10 şüpheli olmak üzere toplam 44 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Ayrıca, sahte içki nedeniyle Ankara'da 20, İstanbul'da 49 kişinin yoğun bakımda tedavisi devam ederken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 85 soruşturma dosyası üzerinde şüphelilerin tespitine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

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