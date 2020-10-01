Sahte içki ve kaçakçılık operasyonu - ADANA

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki üretildiğini ve kaçak ürünlerin bulunduğunu belirlediği merkez Seyhan ilçesindeki 2 adrese operasyon düzenledi.Operasyonda, yapım aşamasında ve satışa hazır 4 bin 30 litre sahte içki ile kaçak 220 bin makaron ve 118 kilogram tütün ele geçirildi.Gözaltına alınan 3 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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