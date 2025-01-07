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        Sahte içki yine can aldı!

        Sahte içki yine faciaya yol açtı. Mersin'de yaşanan olayda sahte alkol tüketen 40 yaşındaki Yusuf Ünlü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 15:22 Güncelleme: 07.01.2025 - 15:22
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        Sahte içki yine can aldı!
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        Mersin'de yılbaşı gecesi sahte alkol tüketen 40 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti.

        İHA'nın haberine göre merkez Toroslar ilçesinde ailesiyle birlikte yaşayan Yusuf Ünlü, yılbaşı gecesi kimliği belirsiz kişilerden aldığı içkiyi içtikten kısa süre sonra rahatsızlandı.

        İNCELEME BAŞLATILDI

        Nefes alıp vermekte zorlanan Ünlü, yakınlarının haber vermesiyle ambulansla Toros Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede entübe edilen Yusuf Ünlü, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

        Tükettiği sahte alkolden dolayı hayatını kaybettiği belirtilen Ünlü'nün cenazesi, otopsisinin ardından şehir mezarlığında defnedilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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