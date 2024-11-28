Sahte içkiden 3 can kaybı!

İstanbul'da sahte içkiden yaşamını yitirenlerin sayısı 3'e yükseldi.

AA'da yer alan habere göre Şişli, Beyoğlu ve Ümraniye'de sahte içkiden zehirlenme teşhisiyle hastanelerde tedavi görenlerin sayısının 9'a, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 3'e çıktı.

GÖZALTILAR VAR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ile Beyoğlu ve Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin devam eden operasyonlarında, sahte içki dağıtım ağı çözüldü.

Şişli'nin Bozkurt Mahallesi'nde sahte alkol ticaretinde bulunduğu tespit edilen iş yerine düzenlenen operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı. REKLAM Beyoğlu'nda ise motosikletiyle sahte içki dağıttığı belirlenen şüpheliye ulaşan polis, müşteri gibi davranarak sipariş verdi. DÜN 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ Polisin verdiği adrese gelen şüpheli, suçüstü yakalandı. Bu şüphelinin motosikletinde ve ikametinde yapılan aramalarda yüklü miktarda sahte içki ele geçirildi.