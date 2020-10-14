Sahte içkiden gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi - İSTANBUL

11 Ekim'de gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen şüpheli Adnan P, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Savcılığın itirazı üzerine hakkında yeniden gözaltı kararı verilen şüpheli Adnan P. dün Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yeniden yakalandı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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