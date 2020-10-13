Sahte içkiden zehirlenen bir kişi öldü - KARABÜK

Alınan bilgiye göre, Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 9 Ekim'de rahatsızlanan Harun İnanç (54) hastaneye kaldırıldı.Buradaki müdahalenin ardından Karabük'teki özel bir hastaneye sevk edilen İnanç, 11 Ekim'de yaşam mücadelesini kaybetti.İnanç'ın sahte içkiden zehirlenmeye bağlı olarak yaşamını yitirdiği belirlendi.Öte yandan, Ereğli ilçesinde bir kişi, sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle yoğun bakımda tedavi altına alındı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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