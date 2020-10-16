Sahte içkileri tezgah altına saklamışlar - İSTANBUL

AA

Alınan bilgiye göre, son zamanlarda sahte içki tüketimine bağlı olarak meydana gelen ölüm olaylarının önlenmesi amacıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri çalışma başlattı.Esenyurt'ta D.T. isimli bir kişi tarafından sahte içki satışının yapıldığı bilgisi alındı.

Alınan bilgi üzerine harekete geçen jandarma ekiplerince yapılan istihbarı çalışmalar ve fiziki takip neticesinde D.T.'nin sahte içkileri sattığı iş yeri adresi belirlendi.

Ekipler, belirledikleri adrese baskın düzenledi.İş yeri ve eklentilerinde yapılan aramalarda çeşitli yerlere zulalanmış halde 625 litre sahte rakı, 547 litre sahte votka, 475 litre viski olmak üzere toplam 1647 litre sahte bandrollü ve bandrolsüz içki ele geçirilirken, iş yeri sahibi D.T. gözaltına alındı.

Şüpheli D.T'nin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.Jandarma ekipleri, vatandaşlara içki şişelerinin üzerinde bulunan akıllı bandrollerin detaylı bir şekilde incelenmesi, bandrolü olmayan veya açılmış ürünlerin satın alınmaması, şüphelendikleri herhangi bir durumda kolluk kuvvetlerine veya "174" Alo Gıda İhbar Hattına ulaşmaları uyarısında bulundu.