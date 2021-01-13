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HaberlerGündem3. SayfaSahte içkiye bir kurban daha!
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Samsun'da sahte içkiye bir kurban daha!

Son dakika sahte içki haberleri... Samsun'da, iddiaya göre erkek arkadaşının evinde içtiği sahte içki sonrası fenalaşan Nazlı Şahin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı

Sahte içkiye bir kurban daha!
DHA

Samsun'da Nazlı Şahin (28),sahte içki sonrası fenalaştığı iddiasıyla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Canik ilçesi Yeni Mahalle'de meydana gelen olayda Nazlı Şahin, iddiaya göre erkek arkadaşı K.K.'nin evine gitti. Burada evde yapılan sahte içkiden içen kadın fenalaştı. K.K.'nin durumu sağlık ekiplerine bildirmesi sonucu özel hastaneye kaldırılan Şahin, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kadının cansız bedeni otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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