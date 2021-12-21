Sahte içkiye bir kurban daha!

Sahte içkiye bir kurban daha! 0:00 / 0:00

İHA

Adıyaman-Çelikhan Karayolu Pirin Köprüsü yakınlarında 2 katlı müstakil evde yaşayan 62 yaşındaki Hüsnü Yaldız, sabah saatlerinde yakınları tarafından hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İHA'nın haberine göre, ekiplerin incelemesinde Hüsnü Yaldız'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Evde bulunan ve içerisinde sahte içki olduğu iddia edilen 6 litrelik bidona jandarma ekiplerince el konuldu.

Daha sonra olay yerine gelen cumhuriyet savcısının da yaptığı incelemelerin ardından 4 çocuk babası Hüsnü Yaldız'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.