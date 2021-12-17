Sahte içkiye jandarma darbesi

İHA

Olay, Muratlı'nın İstiklal-Kurtpınar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K. isimli şahsın, ikamet ettiği evde izinsiz rakı imal ederek satışını yaptığı bilgisi üzerine harekete geçen Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler yaptıkları aramalarda, 100 litre el yapımı rakı, 200 litre şarap ve 1 adet rakı kaynatma düzeneği ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli A.K. hakkında 5607 izinsiz ticari amaçla üretilen, bulundurulan alkollü içki gerekçesiyle adli işlem yapıldı.