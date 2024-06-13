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        Haberler Gündem Sahte 'karavan' çetesine operasyonda 9 tutuklama - Güncel haberler

        Sahte 'karavan' çetesine operasyon: 9 tutuklama

        Kocaeli merkezli 4 ilde, e- ticaret ve ilan platformlarında sahte karavan ilanı yayınlayıp iletişime geçtikleri vatandaşları kapora ve nakliye bedeli gibi bahanelerle dolandıran suç örgütüne yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda 13 kişi gözaltına alındı. Liderliğini 37 farklı yakalama emri ve toplamda 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.B.'nin yaptığı suç örgütü şüphelileri adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 13 şüpheliden 9'u tutuklanırken, 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 20:25 Güncelleme: 13.06.2024 - 20:29
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        Sahte 'karavan' çetesine operasyon: 9 tutuklama
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        Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, liderliğini, hakkında 37 farklı yakalama emri ve toplamda 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.B. isimli kişinin yaptığı suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

        5,5 MİLYON TL PARA GİRİŞ- ÇIKIŞI TESPİT EDİLDİ

        E- ticaret ve ilan platformlarına yaz mevsiminin gelmesini fırsat bilerek verdikleri sahte karavan ilanlarının satışı ile ilgili kurulan çağrı merkezine ait açık hatlar üzerinden güven verici ve aldatıcı görüşmeler yaparak, vatandaşlardan kapora ve nakliye bedeli gibi bahanelerle aldıkları paraları suç örgütü üyelerine ait açılan başka hesaplara ya da çeşitli sanal kripto para platformlarına aktardıkları ve sanal kripto para birimlerine çevrilen paranın izini kaybettirmeye çalıştıkları tespit edilen suç örgütünün birçok kişiyi dolandırdığını ve suç örgütü üyesi kişilerin hesaplarına 5 milyon 500 bin TL para giriş- çıkışı olduğu tespit edildi.

        13 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

        Yapılan takip ve tespitlerin ardından geçen 10 Haziran günü Kocaeli’nin de aralarında bulunduğu 4 farklı ilde 11 kişiye yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 11 kişi gözaltına alınırken soruşturmayı derinleştiren ekipler, 2 kişiyi daha gözaltına aldı. Emniyette ifadeleri alınan 13 şüpheli, bugün Gebze Adliyesi’ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 9 şüpheli tutuklanırken, 4 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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