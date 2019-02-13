Dalaman Havalimanı'nda istihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü ekipleri şüpheli gördükleri Zahide Üner'den kimliğini göstermesini istedi. Serap Arınç adına düzenlenmiş sürücü belgesini ibraz eden Zahide Üner'den bir başka kimlik daha istendi.

SAHTE KİMLİK GÖSTERDİĞİNİ İTİRAF ETTİ

Şüpheli şahıs, Üzerinde başka bir kimlik bulunmadığını gerçek adının Zahide Üner olduğunu söyledi. Üner bir önceki ibraz ettiği sürücü belgesinin sahte olduğunu kabul etmesi üzerine Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği'ne getirildi.

HAYATININ TEHLİKEDE OLDUĞUNU ÖNE SÜRDÜ

Hayati tehlikede bulunduğu için sahte kimlik taşıdığını iddia eden Zahide Üner'in "Tacir veya Şirket Yöneticileri ile Kooperatif Yöneticilerinin Dolandırıcılığı" ve "Özel Belgede Sahtecilik" suçlarından açık dosyasının olduğu belirlendi. Üner'in herhangi bir aranmasının ya da tedbir kararının olmadığı tespit edildi.