Sahte paralar piyasaya sürülmeden ele geçirildi
Tekirdağ'da piyasaya sahte para sürmek isteyen 3 zanlı gözaltına alındı. Zanlıların otomobilinde yapılan aramada 23 bin lira sahte para ele geçirildi. Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde de piyasaya sahte dolar sürmek isteyen zanlı gözaltına alındı. Şüphelinin üst aramasında sahte 50 dolarlık 6 banknot ele geçirildi.
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Muratlı ilçesinde bir esnafa 100 lira sahte para verildiği ve şüphelilerin daha sonra ilçeden otomobille ayrıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, plakasını belirlediği ve takibe aldığı otomobili Çorlu ilçesinde durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada 23 bin lira sahte para ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
GAZİANTEP
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde de piyasaya sahte dolar sürmek isteyen zanlı gözaltına alındı.
Nurdağı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte para taşındığı ihbarı üzerine teknik ve fiziki takibe aldığı yabancı uyruklu M.A'yı durdurdu.
Şüphelinin üst aramasında sahte 50 dolarlık 6 banknot ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.