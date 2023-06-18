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Sahte paraları bozdururken kıskıvrak yakalandılar

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sahte dövizleri çarşıda dükkan dükkan dolaşarak bozdurmaya çalışan şüpheliler suçüstü kıskıvrak yakalandı

Sahte paraları bozdururken kıskıvrak yakalandılar
İHA

İstanbul'dan Bodrum'a gelen yabancı uyruklu çete üyelerinin, yüklü miktarda sahte dövizi, çarşı esnafı ve kuyumculardan alışveriş yapmak ve döviz bozma yoluyla piyasaya sürmeye çalışacakları bilgisi alındı.

Muğla KOM Şube Müdürlüğüne bağlı Bodrum KOM Büro Amirliği ekiplerince takip altına alınan 2 şüpheli, yapılan operasyon sonucu yüksek miktarda sahte dolar ve Türk lirası ile birlikte suçüstü yakalandı.

Çete lideri konumunda olan şüpheli şahsın ise İstanbul'a kaçacağı bilgisi alınması üzerine takibe başlandı. Şüpheli, yapılan çalışmalar neticesinde sahte kimlik kullanarak kiraladığı araçla birlikte Milas Selimiye Mahallesi'nde yüksek miktarda döviz ve Türk lirası ile yakalandı. Operasyon sonucu yakalanan 3 şüpheli şahsın 2'si çıkarıldıkları mahkeme tutuklandı. Çete lideri olduğu ifade edilen şahıs, emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adli makamların karşısına çıkacak.

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