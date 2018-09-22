Enis Yıldırım'ın haberine göre, Trabzon'un Akçaabat ilçesinde yaşayan Veysel K. (81) ve Musa K. (86) adlı iki kuzen 1970 yılında Almanya'ya işçi olarak gitmek üzere başvuruda bulundu. Veysel K.'nın başvurusu kabul edilirken Musa K.'nın ise reddedildi. Bu sırada Veysel K. hastalanıp gitmekten vazgeçti. Musa K. da kuzeninin pasaportu üzerine kendi fotoğrafını yapıştırarak Almanya'nın yolunu tuttu. Yıllarca çalıştığı Almanya'da emekli olan Musa K., geçen ay Almanya'ya gitmek üzere pasaportunu yenilemek istedi. Akçaabat İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli bir polis memuru durumdan şüphelenince pasaportun Veysel K.'ya ait olduğu ortaya çıktı.



YAPTIKLARINI POLİSE ANLATTI



Bunun üzerine Veysel K.'nın "bilgi sahibi", Musa K.'nın ise "şüpheli" sıfatıyla ifadesi alındı. Resmi belgede sahtecilik yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Musa K., "Bana izin çıkmadı. Veysel de hastalandığı ve okuryazar olmadığı için gitmeyecekti. Onun pasaportuyla ben gittim. Almanya'da Veysel K. ismiyle çalıştım ve emekli oldum" diye konuştu.



İKİ YILLIK ANLAŞMA YAPMIŞTIK



Veysel K. ise ifadesinde Musa K. ile 2 yıllık anlaşma yaptıklarını söyleyerek, "Daha sonra bana pasaportumu vermedi. Musa'yı bu süreçten sonra görmedim" dedi.





Musa K. hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı. Savcılık, 'resmi belgede sahtecilik' suçundan hazırladığı iddianameyi mahkemeye gönderdi. Hakkında 2 yıldan 5 yıla kadar hapis istenen Musa K. tutuksuz yargılanacak. GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ