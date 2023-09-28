Başakşehir'de sahte polisler gözaltına alındı! İstanbul Başakşehir'de soygun dehşeti yaşandı. İlçede kendilerine polis süsü veren 3 şüpheli Suriyeli bir ailenin evini basarak para ve ziynet eşyalarını çaldı. Kendilerine yönelen ev sahibini pompalı tüfekle yaralayan zanlılar kimlikleri tespit edilince kıskıvrak yakalandı

Başakşehir'de Suriyeli H.E.N.´nin evine sabaha karşı kendilerini polis şeklinde tanıtıp giren, 50 bin liralık ziynet eşyası, 35 bin lira ile 3 cep telefonunu gasp eden 3 şüpheli gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre şüphelilerin kaçarken pompalı tüfekle ateş edip mağdur H.E.N.´yi de yaraladıkları öğrenildi.

SABAHA KARŞI POLİS OLDUKLARINI SÖYLEYİP EVE GİRMİŞLER Olay, Başakşehir'de Şahintepe Mahallesi Yalçın Sokak´ta 13 Eylül'de meydana geldi. Polise başvuran H.E.N. sabaha karşı evine gelen ve polis olduklarını söyleyen kişilerin kendisini yaraladığını ve ziynet eşyaları ile cep telefonunu gasp ettiklerini söyleyerek şikayetçi oldu. Sabaha karşı 04.30´da meydana gelen olayın ardından polise ifade veren H.E.N., evde ailesiyle yaşadığını söyleyerek "Sabaha karşı kapı çalındı. Kim o diye sorduğumuzda polis olduklarını söylediler. Yüzlerinde cerrahi maske vardı. İçeri girdikten sonra bana silah gösterip para ve altınların yerini sordular. Evde bulunan 5 adet toplam 50 bin lira değerinde bilezik, 35 bin lira para ve 3 adet cep telefonunu aldılar." dedi. REKLAM

MAĞDURU POMPALI TÜFEKLE VURUP YARALAMIŞLAR Evden ayrılırken onlara doğru yöneldiğini anlatan mağdur H.E.N. "Bana doğru pompalı tüfekle ateş açtılar. Saçmalar göğüs kısmıma isabet etti. Bizi öldürecekler diye çok korktuk." şeklinde konuştu. 3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada kendilerini polis olarak tanıtan şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Şüphelilerin beyaz renkte bir otomobille olay yerine gelip aynı araçla ayrıldıkları belirlendi. Otomobilin izini süren polis ekipleri şüpheliler Berktan C.(22), Mahsum P.(23) ve Umutcan Ç.'yi (20) gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 3 polis yeleği, 2 polis kepi ve 2 kelepçe bulundu.Şüpheliler polisteki işlemlerin ardından adliye sevk edildi.