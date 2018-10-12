Suçüstü yakalandılar

Balıkesir’de yalnız yaşayan kadını ağına düşüren çete üyelerinin sahte polis oyunu bu kez tutmadı. Balıkesir Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları titiz çalışma ile 2 şüpheliyi suçüstü yakaladı.



Edinilen bilgiye göre, kendilerini polis olarak tanıtan şüpheliler yalnız yaşayan kadını kendilerine inandırdı. İHA'nın haberine göre, mağdur kadın 78 küçük altın, 13 burma bilezik, 4 pırlanta yüzük, 4 adet elmas küpe ve 38 bin TL nakit parayı evine gelecek olan sahte polislere vermek üzere hazırladı. Mağdurun kızının annesine ulaşamaması dolayısıyla polise haber vermesi üzerine eve gerçek polisler geldi. Kadın, gerçek polislerin polis olduğuna inanmazken, kapıyı yüzlerine kapadı. Polis timleri, şüphelileri apartman girişinde yakalayarak gözaltına aldı.



Şüphelilerin yapılan araştırmasında Konya’da bir vatandaşın 78 bin 400 TL’sini alarak kendi hesaplarına yatırdığı tespit edildi. Zanlılar C.K. ve O.B. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Kepsut Cezaevine gönderildi.





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