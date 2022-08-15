Minik Yiğitalp 'sahte servis' kurbanı 0:00 / 0:00

DHA

Mersin'in Tarsus ilçesinde, kayıt dışı öğrenci taşıyan aracın çarptığı 2 yaşındaki Yiğitalp Genç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Sürücü Ö.K. gözaltına alınırken, öğrencilerin, araca balık istifi bindirildiği görüntülendi.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Tarsus ilçesi Çağlayan Mahallesi 1020 Sokak'ta meydana geldi. İlçedeki özel bir kreş için kayıt dışı öğrenci taşıyan, Ö.K. yönetimindeki 33 NJ 954 plakalı araç, ara sokakta ilerlediği sırada Yiğitalp Genç'e çarptı. Ağır yaralanan Yiğitalp, kazayı gören çevredekiler tarafından Tarsus Devlet Hastanesine götürüldü. Talihsiz çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından sürücü Ö.K. polis ekiplerince gözaltına alınırken, sahte servis aracı ise trafikten men edildi.

ÖĞRENCİLERİN BALIK İSTİFİ TAŞINDIĞI GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan, olayın ardından çevredeki vatandaşlar sahte servis aracını cep telefonuyla görüntüledi. Görüntülerde; serviste bulunan öğrencilerin balık istifi taşındığı yer aldı.Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.



