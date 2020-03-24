Sahte temizlik maddesi ve kişisel bakım ürünü operasyonu - ADANA

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İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekiplerince, merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'ndeki bir depoya, sahte temizlik maddesi ve kişisel bakım ürünü üretildiği bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.Ekiplerin depoda yaptığı aramalarda, sahte 7 bin 650 litre gül suyu, 7 bin 521 kilogram deterjan, 625 litre kolonya, 125 litre aseton, bin 102 kutu şampuan ve 511 kutu krem ele geçirildi.Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.