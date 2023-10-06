Sahtekarlar yaşlı adamı hedef aldı!

“Terör örgütü kimliğini ele geçirdi “diyerek 4.5 milyon lira parayı aldı İstanbul'da telefonla aradığı kişilere kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcı, 71 yaşındaki İ.T.'yi kandırarak 3 milyon 450 bin TL parasını aldı. Kısa bir süre sonra dolandırıldığını anlayan İ.T. olayı polise bildirdi. Harekete geçen polis düzenlediği operasyonla dolandırıcıyı yakaladı. Dolandırıcının bir hafta önce de aynı kişiden 40 bin dolar parasını alarak dolandırdığı ortaya çıktı

Akıllara durgunluk veren dolandırıcılık olayı iki gün önce Üsküdar’da meydana geldi.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, polisi telefonla arayan 71 yaşındaki İ.T., kendisinin dolandırıldığını ve yüklü miktarda parasını kaptırdığını söyledi.

"KİMLİK BİLGİLERİNİ TERÖR ÖRGÜTÜ KULLANMIŞ"

Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. İ.T.’nin detaylı ifadesi alındı. İ.T. ifadesinde, kendisini ilk olarak bir hafta önce telefonla arayan ve polis olduğunu anlatan bir kişinin “Sizin kimlik bilgilerinizi terör örgütü ele geçirmiş. Bazı olaylarda kullanacak. Terör örgütüne operasyon yapacağız ancak paranız falan varsa güvene alalım operasyon bitene kadar” dedi. Bu telefon görüşmesinden sonra yaklaşık 1 milyon 80 bin lira değeri bulunan 40 bin dolar parayı dolandırıcıya verdiğini söyleyen İ.T., bir hafta sonra bu kişinin tekrar arayıp yine para istediğini belirtti.

3 MİLYON 450 BİN LİRA VERDİ İkinci telefon görüşmesinde de operasyonun gizli tutulması gerektiğini söyleyen dolandırıcıya inanan İ.T. bu kez evine gelen dolandırıcıya 3 milyon 450 bin lira parayı teslim etti. Detaylı ifadenin ardından harekete geçen polis, kısa sürede telefon numarasını kimin kullandığını tespit etti.

PARALARLA YAKALANDI Elde edilen kimlik bilgilerin ardından operasyon düzenleyen Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri 25 yaşındaki şüpheli Ahmet G.’yı kısa sürede yakaladı. Düzenlenen operasyonda mağdur İ.T.’den alınan 3 milyon 450 bin lira para da ele geçirildi. Çeşitli suçlardan 3 kaydı bulunan dolandırıcı Ahmet G. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Para ise müştekiye teslim edildi.