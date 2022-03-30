Ramazan ayına sayılı günler kala Cumartesi günü ilk orucunu tutacak olan vatandaşlar iftar ve sahur vakitlerini merak ediyor. Her sene olduğu bu sene de orucunu ilk açan il Hakkari olurken, son il Edirne olacak. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan 2022 Ramazan ayı imsakiyesi ile Ankara, İzmir, İstanbul, Bursa imsakiye ve il il iftar sahur vakti saatleri...

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