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Saiss için Beşiktaş'a 'reddedilemeyecek' bir teklif sunulacak

Spor Toto Süper Lig ekibi Beşiktaş'ta forma giyen Romain Saiss için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı

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  • Saiss için Beşiktaş'a 'reddedilemeyecek' bir teklif sunulacak - BJK transfer haberleri

    Al Araby'de yer alan habere göre, Katar'dan bir kulüp Faslı futbolcuyu transfer etmek için girişimlere başlamaya hazırlanıyor. 
  • Saiss için Beşiktaş'a 'reddedilemeyecek' bir teklif sunulacak - BJK transfer haberleri

    Hangi kulübün oyuncu ile ilgilendiği haberde belirtilmezken, Beşiktaş'a sunulacak teklifin 'reddedilemeyecek' olacağı ifade edildi. 
  • Saiss için Beşiktaş'a 'reddedilemeyecek' bir teklif sunulacak - BJK transfer haberleri

    Siyah beyazlıların bu teklifin ardından oyuncuyu göndermek durumunda kalacağı belirtildi. 
  • Saiss için Beşiktaş'a 'reddedilemeyecek' bir teklif sunulacak - BJK transfer haberleri

    Saiss'ın Fas'tan yakın arkadaşı Medhi Benatia'nın da transferde aracı olduğu açıklandı. 
  • Saiss için Beşiktaş'a 'reddedilemeyecek' bir teklif sunulacak - BJK transfer haberleri

    Benatia, Bayern Münih ve Juventus formaları giydikten sonra Katar'ın Al Duhail takımına transfer olmuştu. 
  • Saiss için Beşiktaş'a 'reddedilemeyecek' bir teklif sunulacak - BJK transfer haberleri

    Sezon başında İngiltere Premier League ekibi Wolverhampton'dan Beşiktaş'a bedelsiz bir şekilde transfer olan 33 yaşındaki Saiss, siyah beyazlı forma ile çıktığı 22 maçta 1 asist ile oynadı. Faslı stoper, Beşiktaş forması ile toplamda 1,681 dakika sahada kaldı.

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