Sezon başında İngiltere Premier League ekibi Wolverhampton'dan Beşiktaş'a bedelsiz bir şekilde transfer olan 33 yaşındaki Saiss, siyah beyazlı forma ile çıktığı 22 maçta 1 asist ile oynadı. Faslı stoper, Beşiktaş forması ile toplamda 1,681 dakika sahada kaldı.