"Sakal erkeğin makyajıdır" cümlesine sonuna kadar katılacağınız değişimler
Sakallar, estetik bir operasyon gibi bir kişinin yüz yapısını tamamen değiştirebilir. Bu fark o kadar çarpıcı olabilir ki sakalsız halini bildiğiniz kişilerin yeni bir insana dönüşüp dönüşmediğini merak edersiniz.
"Büyük bir hata yaptım!"
"9 aylık sakal gelişimi."
"Bazı yüzlerin sakala ihtiyacı vardır! 6 ay, sıfır düzeltme, sadece yıkayın, yağlayın ve fırçalayın."
"'Tıraşsız 2021' projemin yarısına geldim. Şu ana kadar nasıl görünüyor?"
"Bir daha asla tıraş olmayacağım!"
"Sakalımı tekrar uzatmamın sevinci."
"Sakalım bugün tam olarak bir yaşında! Başardık!"
"Hey arkadaşlar, destekli sütyen işe yarıyor!"
"Yapay bir çene hattı oluşturabildiğim için mutluyum…"