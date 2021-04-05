Sakarya, Bolu ve Karabük'te Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 666 kişiye para cezası

AA

Kovid-19 risk haritasına göre "çok yüksek riskli" iller arasında bulunan Sakarya'da polis ekiplerinin denetimleri sürüyor.

Ekipler, 29 Mart-2 Nisan'da 21.00-05.00 saatlerinde tedbirlere uymayan 216, hafta sonu sokağa çıkma yasağını ihlal eden 327 olmak üzere toplam 543 kişiye 615 bin 262 lira para cezası uyguladı.

Bolu'da da polis ve jandarma ekiplerince 2-5 Nisan'da denetim gerçekleştirildi.

Kontrollerde, hafta sonu sokağa çıkan 84 kişiye 68 bin 912, evde izolasyon kuralını ihlal eden bir kişiye 3 bin 469, maske takmayan ve maske kullanım kurallarına uymayan 11 kişiye 9 bin 900 ve izinsiz seyahat eden 4 kişiye 3 bin 600 olmak üzere toplam 100 kişiye 85 bin 881 lira idari ceza kesildi.

Karabük'te ise karantina ve maske yasağına uymayan 23 kişiye 20 bin 700 lira idari ceza uygulandı.