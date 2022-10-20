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Haberler Gündem 3. Sayfa Sakarya'da 3 otomobil çarpıştı: 4 yaralı
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Sakarya'da 3 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Sakarya Sapanca'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin, iki otomobile çarptığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Sakarya'da 3 otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Sakarya'da 3 otomobil çarpıştı: 4 yaralı
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AA

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde 3 otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Tepebaşı Mahallesi Şehit Cevdet Koç Caddesi'nde, Sapanca istikametine seyreden Furkan B. idaresindeki otomobil, aynı yönde giden Gülçin İ. (44) yönetimindeki otomobile, ardından savrularak karşıdan gelen Gülçin T.S'nin kullandığı otomobile çarparak durdu.

AA'nın haberine göre; kazada sürücü Furkan B. ile aynı araçtaki Safa Ç. (17), Levent Ş. (16) ve Eymen K. (16) yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Sapanca İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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