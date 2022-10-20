Sakarya'da 3 otomobil çarpıştı: 4 yaralı 0:00 / 0:00

AA

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde 3 otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Tepebaşı Mahallesi Şehit Cevdet Koç Caddesi'nde, Sapanca istikametine seyreden Furkan B. idaresindeki otomobil, aynı yönde giden Gülçin İ. (44) yönetimindeki otomobile, ardından savrularak karşıdan gelen Gülçin T.S'nin kullandığı otomobile çarparak durdu.

AA'nın haberine göre; kazada sürücü Furkan B. ile aynı araçtaki Safa Ç. (17), Levent Ş. (16) ve Eymen K. (16) yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Sapanca İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.