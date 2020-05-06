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Sakarya'da 93 yaşındaki Fatma Karakaş taburcu oldu

SAKARYA’nın Hendek ilçesinde, koronavirüs tedavisi gören 93 yaşındaki Fatma Karakaş, sağlığına kavuşarak alkışlarla taburcu oldu

Fatma Karakaş
DHA

Sakarya'nın Hendek ilçesinde oturan ve kalp yetmezliği ile kronik rahatsızlıkları bulunan Fatma Karakaş, koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle Hendek Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Fatma Karakaş, 17 gün süren koronavirüs tedavisinin tamamlanmasının ardından sağlığına kavuştu. Alkışlarla taburcu olan Fatma Karakaş, 14 gün boyunca evinde karantinada tutulacak.

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