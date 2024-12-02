Sakarya’nın Karasu ilçesinde Erol (68) ve oğlu Okan Çiftçi’nin (37) balık tutmak için denize açıldığı 4 metrelik tekne, dalgalar nedeniyle alabora olup, battı. Okan Çiftçi yüzerek kıyıya ulaşırken, babası Erol Çiftçi boğuldu.

Olay, akşam saatlerinde Karasu ilçesine bağlı Haralomba mevkisinde meydana geldi. Erol Çiftçi, oğlu Okan Çiftçi ile birlikte balık tutmak için 4 metrelik tekneyle denize açıldı. Tekne, dalgalar nedeniyle alabora olup, battı, baba ve oğlu denize düştü.