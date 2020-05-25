Sakarya'da alkollü araç kullanan ve sokağa çıkma yasağını ihlal eden sürücüye ceza

AA

Alınan bilgiye göre, Adapazarı ilçesi Korucuk mevkisinde Fevzi A. idaresindeki 54 PA 089 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarptı.Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekiplerinden kaçmaya çalışan sürücü Fevzi A, yol kenarındaki tarlaya yuvarlandı.Sağlık ve polis ekiplerince düştüğü yerden çıkarılan sürücü Fevzi A'nın alkollü olduğu tespit edildi.Ekiplerin alkol muayenesini reddeden sürücü Fevzi A'nın ehliyetine daha önceden 2025 yılına kadar el konulduğu bildirildi.Sürücüye, sokağa çıkma yasağını ihlali ve trafik suçlarından dolayı yaklaşık 10 bin lira para cezası kesilirken, ehliyetine 2027 yılına kadar el konuldu.Fevzi A, olay yerine gelen diğer ekipler eşliğinde evine götürüldü.