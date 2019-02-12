Sakarya'nın Karasu ilçesi doğal güzelliklerinin yanı sıra Karasu Limanı ve Kuzey Marmara Otoyolu gibi yatırım projeleriyle de gündemde ve yatırımcılarının odak noktası. Sakarya Karasu'da konutların ortalama metrekare satış fiyatı 1.666 TL, konut yatırımının geri dönüş süresi ise ortalama 20 yıl. Konut imarlı arsaların ortalama metrekare satış fiyatı 528 TL, imarsız arazilerin ortalama metrekare satış fiyatı ise 32 TL.

KONUT İMARLI ARSANIN METREKARESİ 528 TL

Son üç yıl itibariyle Karasu'da konut fiyatı, imarlı arsa ve imarsız arazi fiyatlarına bakıldığında birim metrekare ortalama konut fiyatının 1.312 TL'den 1.666 TL'ye, imarlı arsa metrekaresinin 312 TL'den 528 TL'ye yükseldiği, imarsız arazi metrekaresinin ise 33 TL'den 32 TL'ye düştüğü görülüyor.

KARASU'DA DEĞERLENEN MAHALLELER

Endeksa verilerine göre son bir yılda Karasu'da konut imarlı arsa yatırımında öne çıkan bölgeler İncilli, Yeni, Yalı, Kabakoz ve Aziziye mahalleleri. İncilli'de arsaların ortalama metrekare satış fiyatı 662 TL, Yeni'de 639 TL, Yalı'da 613 TL, Kabakoz'da 550 TL, Aziziye'de 456 TL.

Arazi yatırımında öne çıkan bölgeler ise Camitepe, Manavpınarı, Aziziye ve Yalı mahalleleri. Camitepe'de arazilerin ortalama metrekare satış fiyatı 156 TL, Manavpınarı'nda 103 TL, Aziziye'de 89 TL, Yalı'da ise 65 TL.

Karasu'da konut yatırımı incelendiğinde öne çıkan bölgelerin Yeni, İhsaniye, Yalı ve Aziziye mahalleleri olduğu görülüyor. Yeni mahallesinde ortalama konut metrekare satış fiyatı 1.878 TL, İhsaniye'de 1.871 TL, Yalı'da 1.658 TL, Aziziye'de ise 1.633 TL.

DEĞERLENME SÜRECEK

Karasu'nun Sakarya ilinde geçen yıl konut yatırımında en fazla değer kazanan ikinci ilçe olduğunu kaydeden Endeksa.com Kurucu Ortağı ve CEO'su Görkem Öğüt, "Bölge, yatırım projeleri ve konumuyla önümüzdeki dönemde de gündemde olmaya devam edecek. Karasu'da son 3 yıllık değer artışları göz önünde bulundurulduğunda konut imarlı arsaların en yüksek artışa sahip olduğu görülüyor. Karasu'da yatırım yapmayı planlayanların iyi konumdaki konut imarlı arsalara yönelmelerini tavsiye ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.