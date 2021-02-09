Sakarya'da baraka ve konteyner çıkan yangında kullanılamaz hale geldi

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Akkum Mahallesi'nde Nurettin Kuş'a ait baraka ve konteynerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden Nurettin Kuş, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Yangında baraka ve eşya dolu konteyner kullanılamaz hale geldi.

Baraka ve konteyner sahibi Nurettin Kuş, gazetecilere, "Çamaşır makinesini çalıştırmıştım. O sırada tıraş oluyordum. Bir sıkıntı yoktu. Bir koku geldi. Barakaya geldiğimde alevlere teslim olduğunu gördüm. Şalteri indirdim ama yapacak bir şey kalmamıştı. Ayakkabılarımı dahi kurtaramadım." dedi.