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        Sakarya'da bariyere çarpan ısıcam yüklü TIR yandı

        Sakarya'nın Pamukova ilçesinde bariyere çarpan ısıcam yüklü TIR'ın sürücüsü yaralandı, alev alan araç kullanılamaz hale geldi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2023 - 19:27
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        Selim Açar yönetimindeki ısıcam yüklü TIR, D-650 kara yolu ilçe merkezi girişinde kontrolden çıkarak bariyere ve trafik levhalarına çarptı.

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        Çarpmanın etkisiyle TIR'da yangın çıkarken, hafif yaralanan sürücü kendisini dışarı attı.

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        Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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        İtfaiye ekiplerince yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu söndürülen yangında çekici ve dorse kullanılamaz hale geldi.

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        Kazada yaralanan sürücü, sağlık görevlilerince olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Pamukova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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        Kaza ve yangın nedeniyle kara yolunun Bilecik istikameti bir süre ulaşıma kapanırken, TIR'ın kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

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