Sakarya'da bir kadın ölü bulundu

Sakarya'da bir kadın evinin banyosunda ölü bulundu
Sakarya'da bir kadın, kaldığı apart dairenin banyosunda arkadaşları tarafından hareketsiz bulundu. Sağlık ekiplerinin kontrolünde kadının hayatını kaybettiği belirlendi
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde Cadde 54 alışveriş merkezindeki apart daireye gelen arkadaşları, B.K.'yi (31) banyoda hareketsiz halde buldu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kadının cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ndeki otopsi merkezine kaldırıldı.