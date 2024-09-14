Sakarya'da cipe çarpan motosikletli öldü: Feci kaza kamerada

Kaza, dün akşam saatlerinde Arifiye ilçesine bağlı Arifbey Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi.

Mikail Güray Esentürk yönetimindeki motosiklet, karşı yönden gelen, akaryakıt istasyonuna dönüş yapmak için sola ani manevra yapan Cafer S. (48) yönetimindeki yabancı plakalı cipe çarptı.

AĞIR YARALI OLARAK KALDIRILDIĞI HASTANEDE ÖLDÜ

Çarpmanın şiddetiyle savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Mikail Güray Esentürk, kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Sadıka Sabancı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Esentürk, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Bir markette çalıştığı öğrenilen Esentürk'ün cenazesi hastanenin morguna kaldırıldı. DHA'nın haberine göre; cip sürücüsü Cafer S. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.