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        Haberler Gündem Güncel Sakarya'da deniz yasağı!

        Sakarya'da denize girmek yasaklandı!

        Sakarya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2023 - 13:39 Güncelleme: 03.09.2023 - 13:40
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        Sakarya'da deniz yasağı!
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        Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil kesimlerinde dalga ve rip akıntısı etkili oluyor.

        Olumsuz deniz şartları nedeniyle ilçelerin kaymakamlıklarınca saat 12.10 itibarıyla denize girmek yasaklandı.

        Görev yaptıkları sahillerde bayrakları kırmızıya çeviren Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, halkı suya girmemeleri konusunda uyarıyor.

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