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        Haberler Gündem Güncel Sakarya'da denize giriş yasağı | Son dakika haberleri

        Sakarya'da denize giriş yasağı

        Sakarya sahillerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2024 - 12:02 Güncelleme: 07.07.2024 - 12:02
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        Sakarya'da denize giriş yasağı
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        Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil kesimlerinde yoğun dalga ve rip akıntısı etkili oluyor.

        Kaymakamlıklarca, elverişsiz şartlar nedeniyle 3 ilçede denize girişlere izin verilmiyor.

        Sahillerde görev yapan Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek vatandaşlara uyarıda bulunuyor.

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        #sakarya
        #denize giriş yasağı
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