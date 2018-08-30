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Sakarya'da denize girmek yasaklandı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde, 6 günde 4 bin 500 kişiyi hastanelik eden 'Norovirüs' salgınının içme suyundan kaynaklanma ihtimali üzerine, SASKİ'nin yaptığı incelemede, 827 kaçak su bağlantısı tespit edildi. Karasu'da suyun renginin değişmesi üzerine ise önlem olarak denize girmek yasaklandı

30.08.2018 - 20:25 | Güncelleme: DHA

Kurban Bayramı tatilinde Karasu'da 6 günde 4 bin 500 kişiyi hastanelik eden 'Norovirüs' salgınının nasıl yayıldığı bir süredir araştırılıyordu. Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü ve Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) görevlileri, bölgede aldıkları numuneler üzerinde incelemeler yaptı. SASKİ ekipleri salgının sudan kaynaklanma ihtimali üzerine araştırma yaparak, bölgedeki tüm yapıları denetledi. SASKİ kendi şebekesine bağlı olmayan hatları keserek, cezai işlem uyguladı. Sağlık Müdürlüğü de konuyla ilgili incelemelerini sürdürürken, salgının ne şekilde yayıldığı yapılan testlerden sonra ortaya çıkacak.

DHA'nın haberine göre, konuyla ilgili açıklama yapan SASKİ Genel Müdürü Rüstem Keleş, incelemede bölgede kendi şebekelerine bağlı olmayan çeşmelere ve havuzlara çekilmiş 827 kaçak su bağlantısı tespit ettiklerini belirterek, şunları söyledi:

"SASKİ olarak vatandaşlarımıza kaçak su kullanmamaları hususunda sürekli uyarılarda bulunuyoruz, denetlemeler yapıyoruz. Bu kapsamda bugüne kadar Karasu bölgesinde 827 kaçak tespit ettik. İçme suyu hatlarımıza kaçak bağlantılar yapılmış. Hatlarımız kaçak bir şekilde kırılarak ilave borular, sondajlar bağlanmış. Bunların tek tek tespitini yaptık, çalışmalarımıza devam ediyoruz. Site içlerinde bulunan sondajlar izinsiz, kontrolsüz bir şekilde havuzlara verilmiş. Vatandaşlarımızı SASKİ kontrolünde olmayan su kaynaklarını kullanmamaları yönünde bir kez daha uyarıyoruz. Bölgedeki kaçak tespitlerimizle ilgili hukuki süreçleri de başlattık, takip ediyoruz. Bölgede yapılan incelemeler neticesinde, İl Sağlık Müdürlüğü'nün yazısıyla SASKİ'nin şebekesine bağlı olmayan, kaçak bağlantısı tespit edilen sokak çeşmeleri ekiplerimiz tarafından kapatıldı. Denetimlerimizi artırarak sürdürüyoruz. SASKİ olarak Karasu ve Kocaali ilçemiz için inşa ettiğimiz Şerbetpınarı İçme Suyu Arıtma Tesisi'nden mahallelerimize kaliteli ve sağlıklı içme suyu ulaştırıyoruz. Yine Karasu ve Kocaali için başlattığımız 45 milyonluk içme suyu yatırımımız tamamlanmak üzere. Şehrimize ulaştırdığımız içme suyunu 7/24 takip ediyoruz."

SUYUN RENGİ DEĞİŞTİ, DENİZE GİRMEK YASAKLANDI

Karasu sahillerinde denizin rengi değişince görevliler incelemede bulundu. Karasu Kaymakamlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı, su renk değiştirdiği için vatandaşların denize girmemeleri yönünde karar aldı. Bugün sahilde inceleme yapan Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı görevliler sudan numune aldı. Sahil güvenlik ekipleri ve cankurtaranlar ise denize giren vatandaşları gerekli uyarıyı yaptıktan sonra sudan çıkardı.

Kararın, ilçede yaşanan kusma vakalarının nedeninin sudaki değişim olabileceği için alındığı belirtildi. Su üzerinden alınan numuneler İl Sağlık Müdürlüğü tarafından incelenirken, tedbirlerin sonuçlar çıkana kadar uygulanacağı belirtildi.

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