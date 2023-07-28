Sakarya sahillerinde denize girmek yasaklandı
Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu ve Kocaali ilçelerinde dalga ve rip akıntısı nedeniyle denize girilmesi yasaklandı
Giriş: 28.07.2023 - 11:15
Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu ve Kocaali ilçelerinin sahil kesimlerinde dün sabah saatlerinde başlayan yoğun dalga ve rip akıntısının devam etmesi nedeniyle kaymakamlıklarca 2 ilçede denize girişler yasaklandı.
Sahillerde görev yapan Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek vatandaşların denize girmelerine izin vermiyor.