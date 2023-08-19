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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Sakarya'da denize girmek yasaklandı

        Sakarya'da denize girmek yasaklandı

        Sakarya sahillerinde rip akıntısı ve kuvvetli dalgalar nedeniyle denize girmek yasaklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2023 - 10:09
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        Sakarya'da denize girmek yasaklandı
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        Sakarya'da olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle denize girilmesine izin verilmiyor.

        Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil kesimlerinde dalga ve rip akıntısı etkili oluyor.

        Elverişsiz şartlar nedeniyle kaymakamlıklar tarafından bugün de 3 ilçede denize girmek yasaklandı.

        Görev yaptıkları sahillerde bayrakları kırmızıya çeviren Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, vatandaşları uyarıyor.

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