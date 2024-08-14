Sakarya'da kamyon devrildi: 2 yaralı
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde orta bariyerlere çarparak devrilen kamyondaki 2 kişi yaralandı
D-100 kara yolu Ankara istikametinde Hasan Y. idaresindeki sebze ve meyve yüklü kamyon, refüjdeki bariyerlere çarparak devrildi.
Kazada, sürücüsü ile kamyondaki Aydın A. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri araçta sıkışan Aydın A'yı uğraşlar sonucu kurtarabildi.
Yaralılar, ambulanslarla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.