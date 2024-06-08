Sakarya'da otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Sakarya'nın Karasu ilçesinde devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
Karasu-Kaynarca kara yolu Camitepe Mahallesi mevkisinde Nazlıcan D. yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yol kenarına devrildi.
Kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlileri, araçta bulunan Yavuz İkinci'nin (24) yaşamını yitirdiğini belirledi.
Yaralanan sürücü, Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İkinci'nin cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından aynı hastanenin morguna gönderildi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.