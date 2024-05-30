Sakarya'da hafriyat kamyonuyla çarpışan otomobildeki 2 kişi öldü

Kaza, saat 16.00 sıralarında D-650 karayolunun Ferizli Organize Sanayi Bölgesi kavşağında meydana geldi. Yahya K. (52) yönetimindeki hafriyat kamyonu, Canan Emilikli (26) yönetimindeki otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle sürücü ile otomobildeki Mükerrem Derinlik (35) araçta sıkışırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

2 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Kaza yerine gelen ekiplerce yapılan kontrolde otomobilde sıkışan 2 kişinin de yaşamını yitirdiği belirlendi. Canan Emilikli ile Mükerrem Derinlik'in cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Korucuk Ön Otopsi Merkezine gönderildi.

Kamyon şoförü Yahya K. polis tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.