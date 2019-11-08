Ramiz Kaan Oktar'ın haberine göre, 4 arkadaş, N.K. adlı kadını sırayla evlerine temizliğe çağırıyordu. 4 kadın kendi aralarında konuşurken temizliğin ardından paralarının eksildiğinden bahsetti ve N.K.’nın hırsızlık yaptığından şüphelendiklerini anlattı. Bunun üzerine kadınlardan biri evine güvenlik kamerası kurdurdu. N.K. evden ayrıldıktan sonra görüntüleri arkadaşlarıyla izleyen ev sahibi şok yaşadı. Temizlik yaptığı evde, ev sahibinin misafirlerini ağırladığı sırada yatak odasına giren N.K.’nın bir süre dolapları kurcaladıktan sonra ev sahibi kadının çantasını açarak para çaldığı anlar saniye saniye kaydedildi.

ÖNCE GÜVEN KAZANMIŞ

Ev sahibi kadın, kamera görüntüleriyle polise başvurdu. Zanlı N.K.’nın piyasadan daha uygun fiyatla çalıştığı ve şehirde tanınmış işadamlarının evlerine de temizliğe gittiğini söyleyerek ev sahiplerinin güvenini kazandığı iddia edildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.