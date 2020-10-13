Sakarya'da inşaattan malzeme çalan 2 şüpheli yakalandı

AA

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde, bir inşaattan malzeme çaldığı iddia edilen 2 zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Esentepe Mahallesi mevkisindeki inşaattan yaklaşık 60 bin lira olduğu değerlendirilen elektrik ve elektronik malzeme çalınmasına ilişkin Sakarya Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) çalışma başlattı.

Ekipler, inceleme sonucu çalınan malzemelerin önce ormanlık alanda saklandığını, daha sonra buradan araçla alındığını tespit etti.

Teknik ve fiziki takip sonucu Sakarya'da ikamet eden İ.G. ile Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yaşayan E.G. eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Şüphelilerin evlerindeki aramalarda, çalınan malzemelerin bir bölümü ele geçirildi.

Ekipler, şüphelilerin bir kısmını Osmaneli ve Bursa'nın İznik ilçesinde sattığını belirlediği malzemelerin tamamını bularak sahibine teslim etti.