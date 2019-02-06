Ramiz Kaan Oktar'ın haberine göre Geyve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Geyve ilçesinde inşaatı süren HES alanında yaşanan hırsızlık olayıyla ilgili yaptığı araştırmada aynı alanda kırık bir tampon parçasına rastladı. Hırsızın aracıyla kaçarken bu parçanın kırılmış olabileceğini değerlendiren jandarma ekipleri ilçe genelinde araştırma yaptı.

Öte yandan aynı bölgede bulunan ayakkabı izlerinin de örnek alan jandarma ekipleri yaptığı araştırma sonrasında B.K. adlı kişinin evine baskın yaptı.

TUTUKLANDI

Olay yerinde bulunan tampon parçasının B.K.'nın aracına ait olduğu belirlendi. B.K.'ya ait ayakkabının da izini alan ekipler olay yerindeki ayakkabı izinin de B.K.'ya ait olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan B.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.