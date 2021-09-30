Sakarya'da

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MÜSİAD Sakarya Akademi Komitemi tarafından MÜSİAD il binasında düzenlenen "İslam Ekonomisinin Temelleri ve İş Dünyasına Yansımaları" konulu konferansta konuşan Asutay, İslam ekonomisinin özellikle Türkiye'de son on yılda ciddi şekilde yeni bir ivme kazandığını söyledi. Daha çok İslami finans bağlamında bir yaklaşım sergilendiğini ifade eden Asutay, "Sadece finansı değil bütün hayatı içine alacak şekilde bir İslam ekonomisi konuşmayı tercih ettim. 1996'larda Londra'daki toplantılarda bunları konuşmaya başlamıştık. İslam ekonomisi denince Türkiye bağlamında adil düzenle kendisini ifade etmiş olan özellikle Erbakan ve Milli Görüş etrafında şekillenmiş bir söylem." dedi.

İslam ekonomisinin sadece faizin bulunmadığı dünyadan ibaret olmadığını anlatan Asutay, Türkiye'de birtakım çevrelerce faizsiz bankacılık tabirinin kullanmasının çok indirgemeci bir yaklaşım olduğunu, bir malın alım satımında faizin olamamasının yanında o alışveriş sürecinin şekli veya sonucun da İslam'ın tahayyül dünyasında uygun olması gerektiğini aktardı.

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) herkesin dünyasını etkilediğini dile getiren Asutay, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla bizlerin refahı, iyiliği başkalarının refahı ve iyiliğine doğrudan bir fonksiyon haline gelmiş oldu. Bu, aslında İslam'ın ihsan dünyasında ifade etmeye çalıştığı, Kovid'le bütün dünyaya hatırlattığı çok önemli bir ekonomik, politik felsefesidir. Kovid bize dedi ki 'Ben sağlıklı kalacaksam bu ancak ve ancak diğer insanların da sağlıklı olmasıyla mümkün.' Bu da İslam moral ekonomisi dediğimiz dünyanın ifade şekli. Bütün ülkeler her yıl yüzlerce milyar dolar savunma harcamasına ayırıyor ama Kovid oldu, bir baktık hiçbir ülke aynı şekilde aynı miktarda parayı insanların yaşamasını sağlayacak, kolaylaştıracak şekilde bir aşının oluşturulması çabası içinde bulunmadı. Aylar aldı ama insanları öldürebilecek teknolojileri çok kısa bir sürede oluşturabilen bu ülkelerin hiçbirisi, buna Amerika'da dahil, hemen bir teknolojik gelişmeyle aşıyı bulamadı."

MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı İsmail Filizfidanoğlu'nun da konuşma yaptığı konferansa, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Mehmet Sarıbıyık ve MÜSİAD üyeleri katıldı.