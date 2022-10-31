Kamyona çarpan TIR devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Sakarya'nın Geyve ilçesinde, park halindeki kamyona çarptıktan sonra devrilen TIR'daki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
D-650 Karayolu Adapazarı istikameti Bağlarbaşı mevkisinde arıza yapan ve emniyet şeridinde park halinde bulunan Y.E.Ş. idaresindeki kamyona, Erdal M. yönetimindeki flake kalsiyum klorür yüklü TIR arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan TIR, beton bariyerleri kırarak karşı şeride geçip devrildi.
1 KİŞİ KAZA YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; ekipler, TIR'da yolcu olarak bulunan Ramazan Koyun'un yaşamını yitirdiğini belirledi, Volkan Coşar ise hastaneye kaldırıldı.
YOL, BİR SÜRE TRAFİĞE KAPALI KALDI
TIR sürücüsü Erdal M'ye de ayakta tedavi uygulandı. Kaza nedeniyle yolun Bilecik istikameti trafiğe kapanırken, araçlar alternatif yola yönlendirildi. Trafik, araçların ve yola dökülen malzemenin kaldırılmasının ardından normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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