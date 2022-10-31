Kamyona çarpan TIR devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

1 KİŞİ KAZA YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; ekipler, TIR'da yolcu olarak bulunan Ramazan Koyun'un yaşamını yitirdiğini belirledi, Volkan Coşar ise hastaneye kaldırıldı.