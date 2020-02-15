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Sakarya'da kamyonet kırmızı ışıkta duran kamyona çarptı: 2 yaralı

Sakarya'nın Erenler ilçesinde, kırmızı ışıkta duran kamyona kamyonetin çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza öğle saatlerinde, D-100 Karayolu Erenler Bekirpaşa Mahallesi mevkiinde meydana geldi

Sakarya
DHA

Orhan Dağ idaresindeki 42 FLG 44 plakalı kamyonet kırmızı ışıkta duran İrfan Kuşbacak idaresindeki 59 JA 303 plakalı kamyona arkadan çarptı. Haber verilmesi üzerine 112 Acil, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine geldi.

Hasar gören kamyonet içinde sıkışan Orhan Dağ itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Sağlık ekipleri yaralanan Orhan Dağ ve hafif yaralanan İrfan Kuşbacak’a ilk müdahalede bulundu. Dağ ve Kuşbacak kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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