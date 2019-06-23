Kocaeli'nin Adapazarı İlçesindeki 8 daireli apartmanın bodrum katında yangın çıktı. Çıkan yangında bodrum katında bulunan eşyalar bir anda alevler içinde kalırken, binayı dumanlar sardı. DHA'nın haberine göre, bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve 112 ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası söndürülen yangında bodrum katı zarar görürken binayı saran dumanlardan etkilenen 6'sı çocuk 11 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslar ile Yenikent Devlet hastanesine sevk edildi.

Dumandan etkilenen bina sakinlerinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirttilirken aynı apartmanda oturan F.K.'nın bodrum katını yaktığını iddia eden apartman sakinleri, polis merkezine giderek F.K. hakkında şikâyetçi oldu.

Polis konu ile ilgili soruşturma başlattı.